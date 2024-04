Ilang mga sasakyan lumalabag pa rin sa EDSA busway policy

Dalawang sasakyan ang sinita ng mga operatiba ng Metropolitan Manila Development Authority at Special Action and Intelligence Committee for Transportation nang lumabag ang mga ito sa EDSA busway policy.

Pero bigo ang mga ito na mapahinto ang mga sasakyan at napag-alaman na ang isa sa mga ito ay may plakang Number 8 na para umano sa mga kongresista.

Batay sa mga ulat, sa bahagi ng Pasay City ng EDSA busway namataan ang sport utility vehicle (SUV) na may plakang 8 at inakala raw ng SAICT na titigil at tatabi ang SUV, pero dumiretso lamang ito at hindi na nahabol pa ng otoridad.

Patuloy na inaalam ng Department of Transportation (DOTr) kung sino ang driver at ang nagmamay-ari ng sasakyan.

Hindi kabilang ang mga kongresista sa mga pinahihintulutang dumaan sa busway.

Samantala, isa pang motorista ang hinuli nang dumaan siya sa EDSA busway sa bahagi ng Makati City. Ang driver, nagpakilalang miyembro umano ng Armed Forces of the Philippines.

Batay sa mga ulat, sinabing hiningi ng mga tauhan ng Highway Patrol Group ang kaniyang lisensiya, pero ipinakita niya lamang ito at hindi ibinigay.

Dagdag pa niya, isa siyang Filipino-American at hindi maaaring tiketan, bago siya umalis.

Nagmungkahi ang DOTr na dapat maglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa motorista.