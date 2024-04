Kampo ni Quiboloy maghahain ng motion to quash

Inihayag ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy na maghahain ito ng motion to quash sa Davao Regional Trial Court para ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa pastor.

Kung matatandaan, inisyuhan ng Davao city RTC Branch 12 ng warrant of arrest si Quiboloy noong nakalipas na linggo para sa mga kasong child abuse at sexual abuse.

Ayon sa isa sa mga abogado ni Quiboloy na si Atty. Israelito Torreon, nilabag umano ng Department of Justice ang karapatan ng kaniyang kliyente para sa mabilis na paglutas ng mga kaso kung saan pinayagan umanong lumipas ang mahigit 4 na taon para mabigyan ng pagkakataon ang complainant na mapatunayan ang kaso laban sa Pastor.

Kumpiyansa naman si Torreon na kakatigan ng korte ang kanilang mosyon.

Ipinaliwanag din ni Torreon na hindi ganap na tinututulan ng pastor ang extradition process kundi ang posibilidad ng extraordinary rendition na isang iligal na paglilipat at pagkulong na ginagawa ng US sa isang suspected terrorist sa ibang bansa na posible umanong may kasamang torture.

Ang mga pahayag ng abogado ni Quiboloy ay kasunod ng una nang inilabas na audio statement ng pastor kung saan isa sa kaniyang inilatag na mga kondisyon sakaling susuko siya ay magkaroon ng proteksiyon mula sa extradition dahil mayroon din itong nakabinbing kaso sa US.

Tinutulan din ni Toreon ang pag-tag sa kaniyang kliyente bilang isang pugante ng NBI dahil nananatiling kwestyonable pa aniya sa ngayon ang mga kaso laban sa Pastor.