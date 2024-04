Game 1 para sa Nueva Ecija

PALAYAN, NUEVA ECIJA – Ibinuhos ng Nueva Ecija ang buong lakas nito sa endgame upang masupil ang malakas na Quezon para sa isang 94-91 na panalo sa series opener ng PSL President’s Cup sa Nueva Ecija Coliseum dito Martes ng gabi.

Naubos na matapos maulila sa paglisan ng mga pangunahing manlalaro na sina Michael Mabulac, Hesed Gabo at Roi Sumang pagkatapos ay nawala sina JP Maguliano at Bobby Balucanag sa mga pinsala, ang 10-man Capitals ay nakayanan ang matigas na hamon na dulot ng Titans.

Sumakay ang Capitals sa 17-point lead, 27-10, sa unang bahagi ng laro kasunod ng three-point basket ni Jonathan UIyoan, ngunit nagawang ihabol ng mga batang paa ng Titans ang maagang depisit na iyon at nagtagumpay bumalik upang gumawa ng isang laro mula dito simula sa ikalawang yugto.

Ang nagsimula bilang isang tagibang na laro ay naging isang kapana-panabik na pagtatapos sa pagbabanta ng Titans na agawin ang isa mula sa homecourt ng Capitals.

Sa katunayan, nagawang agawin ng Quezon ang liderato, 76-75, mula sa lay-up ni RJ Minerva, 75-74, may 6:35 pa, hanggang sa gumanap si Chris Bitoon bilang fireman para sa koponan.

Ngayon ang tanging kinikilalang lehitimong purong point guard sa squad, si Bitoon ang pumalit sa kahabaan, na humampas ng apat na triple sa apat na minutong kahabaan upang pigilan ang huling minutong pag-aalsa ng Titans.

Kumamada si Bitoon na may double-double na performance na 16 points at 12 rebounds nang ang kanyang all-around game ay napatunayang isang kailangang-kailangan na kaginhawahan para sa Capitals, na nasindak na nanood nang masugatan ni Balucanag ang kanyang tuhod habang nag-take off sa warm up.

Hindi nagulat si head coach Don Dulay kung paano sila nilabanan ni Quezon hanggang sa huminto.

"Masyadong maagang nangyari ang malaking lead na iyon," sabi ni Dulay. “Inaasahan namin na babalik sila. Ito ay isang hamon ngayon. Yung mga lalaki, lalo na yung mga bantay nila, (Judel) Fuentes, LJ (Gonzales). Matigas ang cover nila."

Ngunit hindi maiwasan ni Dulay na purihin ang kanyang mga manlalaro sa kanilang magiting na pagsisikap sa gitna ng mga pangyayari.

“It shows our championship character,” sabi ni Dulay. “It was a character test for us and so far, we passed the test and our guys stepped up.”

Magpapatuloy ang Game 2 ng kanilang best-of-five championship series sa Nueva Ecija Coliseum kung saan umaasa ang Capitals na maabot ang threshold para masungkit ang korona bago lumipat ang serye sa Lucena City kung saan lalaruin ang Games 3 at 4.