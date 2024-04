Quiboloy, may mga armas umano

Ibinunyag ng Philippine National Police nitong Martes na mayroon umanong pag-aaring mga armas si Kingdom of Jesus Christ Pastor at self-appointed Son of God Apollo Quiboloy.

Ayon kay PNP Public Information Office chief at spokesperson PCol. Jean Fajardo, kumpirmado umanong may armas si Quiboloy sa harap ng nagpapatuloy na manhunt operation ng kapulisan laban sa akusadong pastor.

Kasunod ito nang inilabas na warrant of arrest ng Davao Regional Trial Court laban sa pastor kaugnay sa mga kasong sexual at child abuse na kaniyang kinakaharap.

Ayon kay Fajardo, mayroong 19 na baril ang pagmamay-ari ni Quiboloy kabilang na ang isa umanong firearm na napaso na nitong buwan ng Marso habang ang iba naman ay mayroong valid at existing pa na lisensya.

Dagdag pa niya, kasalukuyan nang pinag-aaralan ngayon ng PNP Firearms and Explosives Office kung maaari pang ipasuspinde ang mga lisensya ng baril ng pastor nang dahil sa kaniyang mga kasong kinakaharap sa ngayon.

Pero hindi pa rin ikinokonsidera ng PNP na armed and dangerous si Quiboloy sa kabila ng umano’y pag-iingat o pagmamay-ari ng baril dahil wala naman aniya siyang naging record noon na naging marahas at mayroong private army ito.

Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang manhunt operation ng mga awtoridad sa church leader para isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng Davao RTC.

Kasabay nito, muling nanawagan ang opisyal Kay Quiboloy na kaharapin ang kaniyang kaso dahil dapat na aniyang respetuhin nito ang judicial authority ng Korte at sumuko na lang.