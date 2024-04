Lalaki timbog sa panggagahasa

Isang lalaki ang naaresto ng mga otoridad matapos umano nitong gahasain ang isang babaeng galing umano sa isang inuman.

Ayon sa mga ulat, nasakote ang suspek ng mga operatiba ng Novaliches Police Station at Criminal Investigation and Detection Group nang isilbi ang warrant of arrest laban sa 21-anyos na lalaki sa Barangay Capri, dahil sa panggagahasa sa 21-anyos ding biktima.

Sinabi pa ng pulisya na second Most Wanted Persons ng Novaliches Police Station ang suspek.

“According sa victim nagkaroon sila ng inuman sa bahay ng kaibigan niya. Then noong pauwi na, itong victim kinausap ng tatlong kasama niya na kung puwede magpahinga muna sa bahay ng suspek. Doon na nangyari ang panghahalay,” sabi ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vitto, Commander ng Novaliches Police Station.

Nai-turn over na ng QCPD ang nadakip na lalaki sa CIDG.