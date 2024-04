TROPANG GIGA KINALDAG ANG BOLTS

Mga laro sa Miyerkules

(Ninoy Aquino Stadium)

4:30 p.m. --- San Miguel Beer vs Terrafirma

7:30 p.m. --- Magnolia vs NorthPort

Pinakawalan ni Calvin Oftana isang tirang sumalo sa TNT mula sa two-game slide sa isang 92-90 thriller laban sa Meralco sa Philippine Basketball Association Philippine Cup Linggo sa Ninoy Aquino Stadium.

Si Oftana, na walang score sa third quarter matapos maglagay ng 19 puntos sa first half, ay gumawa ng pito sa huling siyam na puntos ng Tropang Giga upang madaig ang muling pagbangon ng Bolts sa ikalawang kalahati at makabalik sa winning track para sa pantay na 3-3 panalo-talo na rekord.

Ang panalo ang nagbigay sa TNT ng kinakailangang pag-angat matapos ang 16-point blowout laban sa NorthPort noong Biyernes.

“Yesterday we didn’t practice. We just walked through some stuff for about 30 minutes because we said our problems were not technical. Our problems are really the intangibles so we just left it at that yesterday at practice,” saad ni TNT coach Chot Reyes.

“Today, I just asked the players how much they want it, if they are willing to put in the effort and beat a great defensive team a physical team like Meralco. Apparently, the players responded,” dagdag niya.

Si Oftana, na nagtapos na may 26 puntos mula sa 9-of-16 field goal shooting kasama ang 6-of-8 mula sa downtown at humakot ng siyam na rebounds, ang siyang nag-step up ng big time.

Hawak ng Meralco ang 87-84 kalamangan may 3:24 ang nalalabi sa laro matapos burahin ang 13-point third quarter lead ng TNT ngunit na-rally ni Oftana ang Tropang Giga pabalik sa pamamagitan ng paglubog ng dalawang charity bago naubos ang kanyang ikaanim na triple ng laro – ang tanging mahabang bomba niya sa ikalawang kalahati matapos mag-5-for-5 sa ikalawang quarter - upang maibalik ang kanyang koponan sa tuktok, 89-87, may 2:06 pa.

Pagkatapos ay hinati ni Jason Castro ang kanyang mga kawanggawa at matapos pilitin ng TNT ang Meralco sa 24-segundong shot clock violation, umiskor si Oftana sa layup para sa 92-87 gap may 45.6 segundo ang natitira.

Nakumpleto ni Bong Quinto ang isang three-point play para sa Meralco sa kabilang dulo, sumablay si Castro sa kanyang shot bago napigilan ni RR Pogoy ang layup attempt ni Aaron Black na magtabla sana sa laro sa nalalabing 7.2 ticks. Napanatili ng Bolts ang possession para sa isang huling laro ngunit isang malamig na si Jolo Mendoza ang nakakita ng kanyang three-pointer na tumama sa base ng rim habang lumipas ang oras.

Si Castro ay may 15 puntos, si Kelly Williams ay nakakuha ng 11 puntos at 13 boards habang sina Pogoy at Henry Galinato ay nagdagdag ng tig-11 puntos para sa TNT.