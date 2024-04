AFP, US nagsagawa ng IWX

Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na isinagawa nito kasama ang United States military ang kauna-unahang Information Warfighter Exercise (IWX) na nagsimula noong April 1 hanggang April 5,2024 sa Camp Aguinaldo, Quezon City.

Layon nitong palakasin ang interoperability sa pagitan ng AFP at US information operations planners at nagbibigay din ito ng kakayahan sa AFP para pahusayin pa ang kakayahan sa Information Operations (IO).

Ang mga pangunahing ahensyang nagpapatupad ng batas tulad ng Philippine National Police (PNP) at Philippine Coast Guard (PCG) ay aktibong nakikibahagi sa pagsasanay, na binibigyang-diin ang komprehensibong saklaw at kahalagahan nito sa pagpapalakas ng mga estratehiya sa pagtatanggol ng bansa.

Ang nasabing ehersisyo ay itinuturing na brainchild ng Marine Corps Information Operations Center na naka base sa Quantico, Virginia.

Ang Information Warfare Exercise ay nangunguna sa mga makabagong pamamaraan ng pagsasanay sa Information Operations.

Gumagamit ng isang matrix-style wargame framework, ang ehersisyo kung saan nilagyan ang mga kalahok ng mga kinakailangang kasanayan upang mag-strategize at magsagawa ng mga operasyon sa loob ng mga kumplikado at kontemporaryong kapaligiran ng impormasyon.

Ayon sa AFP, naging makasaysayan ang ang nasabing ehersiyo dahil ginanap ito sa labas ng United States.