Rescue operations sa Taiwan patuloy

This photo taken by Taiwan's Central News Agency (CNA) on 3 April 2024 shows a damaged building in Hualien, after a major earthquake hit Taiwan's east. A major 7.4-magnitude earthquake hit Taiwan's east on the morning of 3 April prompting tsunami warnings for the self-ruled island as well as parts of southern Japan and the Philippines. CNA / AFP

Sebastian Navarro Nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang rescue operations ng pamahalaan ng Taiwan kasunod nang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa bansa nitong nakaraang Miyerkules. Ayon sa mga ulat, mayroon pa raw mahigit 600 na katao ang nangangailangang i-rescue matapos ma-stranded sa mga tunnel, minahan, at bundok. Dagdag pa nito, tumaas daw ang mga naitalang na-stranded mula 100 hanggang mahigit 640 matapos maibalik ang phone signal sa lugar. Ang iba sa mga na-stranded ay hindi rin makadaan sa mga kalsada dahil ang ibang tulay ay gumuho bunsod nga malakas na lindol. Ayon sa ulat, na-air-drop na ang mga food supply sa mga stranded na residente. Sa Hualien City naman na malapit sa epicenter ng lindol, gumamit na ng excavators at iba pang heavy equipment ang mga rescuer para tuluyang i-demolish ang mga nasirang establisyemento. Bahagyang naantala ang rescue operations dahil sa mahigit 200 na aftershocks. Ang iba pa nga ay hindi bababa sa 6.5 magnitude. Hindi pa inaalis ng mga awtoridad sa Taiwan ang posibleng aftershocks sa mga susunod na araw. Samantala, minomonitor na ng Department of Migrant Workers (DMW) ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa Japan matapos yanigin ng magnitude 6.0 na lindol ang Japan nitong Huwebes. Iniulat ng Migrant Workers Offices sa Tokyo (MWO-Tokyo) at Osaka (MWO-Osaka) sa Japan na ang episentro ng lindol ay sa may coastal area ng Fukushima Prefecture sa northeastern part ng Honshu, main island ng Japan. Kaugnay nito, inactivate na ang mga protocols para ma-account ang estado at kaligtasan ng OFWs sa mga apektadong lugar. Nakahanda rin ang mga tanggapan ng DMW sa Japan para tulungan ang OFWs sakaling kailanganin. Read more Daily Tribune stories at: https://tribune.net.ph/ Follow us on our social media Facebook: @tribunephl Youtube: TribuneNow Twitter: @tribunephl Instagram: @dailytribunephl TikTok: @dailytribuneofficial Viber: https://shorturl.at/agnZ6