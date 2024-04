DFA pinayuhang humirit ng clemency habang Ramadan

Isang miyembro ng Kamara de Representates ang nag-uudyok ngayon sa Department of Foreign Affairs (DFA) na humingi na ng executive clemency para sa mga Pilipino na nakakulong sa abroad, partikular sa Muslim countries ngayong buwan ng Ramadan.

Ayon kay Kabayan Partylist Representative Ron Salo na panahon ng reflection, forgiveness, at renewal ng Islamic faith ang Ramadan, na magandang pagkakataon upang humingi ng executive clemency.

“As Ramadan nears its end, we urge the DFA and Philippine Embassies in Muslim countries to make the necessary representation and actively intercede on behalf of our kababayans who are facing sentences abroad,” saad ni Salo, na siya ring chairman ng House overseas workers affairs.

Batay umano sa datos ng DFA, mayroong 83 Pinoy ang nasa death row hanggang nitong Marso 2023 sa iba't ibang bansa.

Bukod pa rito ang 1,267 Pinoy na nakakulong sa abroad, na karamihan ay nasa Middle East at iba pang Muslim countries.

Ayon kay Salo, karaniwan na nagbibigay ang mga Muslim leader ng royal clemency tuwing Ramadan, pati na ang pagkakaloob ng pardon at pagbabawas ng parusa sa bilanggo.

“Such gestures of goodwill align with the values of compassion and forgiveness emphasized during the holy month,” anang kongresista.

Hinikayat din ni Salo ang iba pang ahensiya ng gobyerno, katulad ng Department of Migrant Workers Affairs, Overseas Workers Welfare Administration, Commission on Filipinos Overseas, at maging ang mga non-government organization, at pamilya ng mga nakakulong na Pinoy sa abroad na suportahan ang DFA sa naturang hakbang.

“We stand in solidarity with our overseas Filipinos and their families during this challenging time, hoping for their eventual return to our home,” sabi ni Salo.