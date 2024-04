Economic amendments, pinanindigan ng ilang mambabatas

Ilang miyembro ng House of Representatives ang nanindigan sa pagtataguyod ng panukala na amyendahan ang economic provision ng Konstitusyon at ayon sa mga ito, mahalaga ang reporma sa Konstitusyon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan at sa pagpapalago ng pambansang ekonomiya.

Ito ang sinabi nina House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ng Zamboanga City, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Jr. ng Pampanga, at Deputy Speaker David Suarez ng Quezon matapos lumabas ang resulta ng survey ng Pulse Asia kaugnay ng Charter change.

Sa kabila ng resulta ng survey na nagsasabing 74 porsyento ng mga respondent ang hindi sang-ayon na magkaroon ng pagbabago sa Saligang Batas, iginiit ni Dalipe na ang reporma sa Konstitusyon ay mahalaga upang tugunan ang nagbabagong pangangailangan ng lipunan.

Binigyang diin naman ni Suarez ang kahalagahan na maamyendahan ang Konstitusyon upang mabilis na maabot ang inaasam na pag-unlad ng bansa.

Ayon naman kay Gonzales, mahalaga ang mga pagbabagong konstitusyonal sa pagtugon sa kasalukuyang pangangailangan ng lipunan.

Samantala, ipinaliwanag din ni Suarez ang kahalagahan ng pagtuon sa mga probisyong pang-ekonomiya at paglilinaw sa mga maling akala ukol sa pinakabagong Cha-cha initiative.

Sa pagtugon sa mga kritiko, muling iginiit ni Dalipe na ang panukalang pagbabago sa economic provisions ay walang kaugnayan sa pagpapahaba ng termino ng mga nanunungkulan kundi para lamang mas dumami ang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa.