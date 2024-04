Criza Taa sumisikat na Gen Z

Nagniningning ang bituin ng bagong aktres na si Criza Taa dahil sa kanyang pagiging sikat na Gen Z star sa mainstream at social media.

Ang kanyang kasikatan ay sumikat ngayong taon dahil sa youth-oriented Kapamilya Zoomers, na nagkukuwento ng mga senior high school students.

Ginampanan niya ang papel na si Hope, isa sa apat na pangunahing papel, at ipinares kay Jiggs, na ginampanan ni Harvey Bautista.

Sa social-media, mayroon na siyang halos 2 milyong mga tagasunod sa Instagram, 2.5 milyon sa Tiktok, at mahigit kalahating milyon sa YouTube.

Si Criza ay ipinanganak noong Setyembre 13, 2004, sa Quezon City.

Noong Nobyembre 2018, pumasok siya sa entertainment industry sa pamamagitan ng pagsali sa PBB-8 (Pinoy Big Brother: Otso), kung saan siya ay nakilala bilang "Ang Apo ng Mata Ng Quezon City."

Si Taa ay naging maamin tungkol sa pagiging isang lola's girl, at itinuturing ang kanyang lola, Mama Wilma, bilang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay.

Sa kanyang panayam noong Disyembre 2018 sa Tonight With Boy Abunda, tinanong si Criza tungkol sa kanyang pinakamalaking takot.

Ang sagot niya, “Yung mawala si Mama [Wilma], ayun lang. All my life, ayun lang talaga, yung mawala siya. Ayun yung kinakatakot ko. Mawala na ang lahat, huwag lang [siya]. Siya yung buhay ko, pag wala siya hindi ko alam kung ano yung buhay ko ngayon,” paliwanag ng akres.

Namatay si Mama Wilma noong Nobyembre 2021. Nag-post si Criza tungkol dito sa kanyang Instagram account noong Nobyembre 4, 2021.

Ang kanyang caption ay, "Ngayon ang aking pinakamalaking takot ay nangyari. Alam kong kasama mo ang Diyos at maaari kang magpahinga ngayon.

"I know you're always with me and this is never a goodbye. Mahal na mahal kita mama, 'Til we meet again..."