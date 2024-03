Babae hinoldap sa daan

Iniulat ng mga otoridad na isang babae ang hinoldap ng isang lalaki habang naglalakad ito sa Angeles City, Pampanga nitong nakaraan.

Ayon sa mga ulat, kita sa CCTV ang ginawang panghoholdap ng suspek na napag-alamang ilang beses nang nakulong sa kaparehong kaso.

Batay sa imbestigasyon, makikita sa CCTV footage na naglalakad ang biktima sa Barangay Pandan noong Miyerkules ng umaga para pumasok sa trabaho at isang lalaki ang kasalubong niyang naglalakad, maging ang isang dumadaan na tricycle.

Nang makalampas ang babae, bumuwelta ang suspek at sinunggapan mula sa likuran ang biktima na tinutukan niya ng baril.

Kinuha ng suspek ang bag ng biktima at kumaripas ng takbo papunta sa nakaabang na tricycle.

Kaagad naman nagsumbong sa mga pulis ang biktima, at nagsagawa ng operasyon kaya nahuli ang suspek at kasabwat nito.

Nabawi rin bag ng biktima na may lamang pera, cellphone at mga ID. May nakuha ring baril sa mga suspek.

“Ipinakita sa amin yung picture ng possible suspect at agad naman naming nakilala. Yung suspek na iyon ay paulit-ulit na lang nahuhuli at nakukulong. Robbery hold-up din ang kaso niya at mayroong ding kasong illegal drugs," ayon kay Police Major Alfred Andal, station commander ng Angeles city Police Station 3.