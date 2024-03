VP Sara: Gurong nag-viral, pagsabihan lang

Inihayag ni Vice President Sara Duterte na ipinag-utos niyang huwag nang parusahan ang gurong nag-viral sa social media dahil sa pagsermon nito sa mga estudyante habang naka-live sa social media platform na TikTok.

Ayon kay Duterte — na siya ring kalihim ng Department of Education -- nakita niya ang paliwanag ng naturang public school teacher kaugnay sa nangyari.

“Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause. Itigil muna ‘yung klase and when she’s not angry anymore, saka siya magklase ulit,” sabi ni Duterte.

Kung matatandaan, naglabas ng show cause order ang Department of Education laban sa guro makaraang mag-viral ang video habang pinapagalitan niya ang kaniyang mga estudyante.

Binigyan siya ng 72-oras ng DepEd-National Capital Region para isumite ang kaniyang paliwanag sa nangyaring insidente.

Ayon kay Duterte, lahat ng tao ay nagagalit, maging ang mga guro. Ipinaliwanag din umano ng guro na hindi niya alam na naka-online siya nang mangyari ang panenermon.