Tulfo tuloy sa expose sa lotto

Ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo nitong nakaraan na mayroon umanong isang mananaya na tumama ng P600 milyong jackpot matapos na tumaya sa tatlong lotto outlet ng tig-P30 milyon, o kabuuang taya na P90 milyon.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement kaugnay sa umano'y kuwestiyonableng pagtama ng ilang mananaya at pagsasara ng ilang lotto outlet, sinabi ni Tulfo na parang investment umano ang ginawa ng mananaya.

"Parang nag-invest siya ng P90 million -- tig-P30 million each outlet na siya'ng may-ari, outlet A, outlet B, outlet C. This is in the Binondo area," sabi ni Tulfo. "He or she owns these three outlets... Dito so ABC na outlet tinaya niya tig-P30 million sa System 12."

Pinuna pa ng senador na umakyat o dinagdagan umano ang jackpot prize nang tumaya ang mananaya ng P90 milyon.

"Ang nakikita ko lang problema, 'yun bang bago siya mag-invest ng P90 million, saka tinaasan yung prize fund. 'Yung jackpot, dinagdagan ng P500 million to make it P600 million para ma-accommodate 'yung kanyang capital at may tubo pa siya," sabi ni Tulfo.

Pero paliwanag ni Philippine Charity Sweepstakes Office general manager Mel Robles na dumalo sa pagdinig, hindi kaagad napapanalunan ang jackpot at tumataas ito kapag hindi tinamaan.

"Kaya nag-snowball pa nga 'yung iba...May snowballing po kasi 'yan eh. 'Pag hindi tinamaan for the day, dadagdag po talaga yan," paliwanag ni Robles.

Dagdag pa niya, matitiyak lang ang panalo ng isang mananaya kung tatayaan nito ang lahat ng kombinasyon.

"Even then, kung may makapareho kayo ng taya, problema 'yon," patungkol ng opisyal kung sakaling may kahati sa premyo ang nanalo.

Hindi naman tinukoy ni Tulfo kung anong partikular na lotto game at kailan ang sinasabi niyang napanalunang premyo na P600 milyon.

Noong nakaraang Disyembre, nagsagawa ng programa ang PCSO at itinaas ang minimum jackpot sa ilang lotto games na nagsimula ang premyo sa P500 milyon.