Apat na compound sa Alabang tinupok ng apoy

Iniulat ng mga otoridad na nasa apat na compound sa Alabang, Muntinlupa ang tinupok ng apoy nitong madaling araw ng Lunes.

Ayon sa mga bumbero, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kitid ng mga daan papasok sa mga nasusunog na bahay.

“Very limited po yung naging access ng ating mga bumbero pagdating sa pagresponde kaya nga po kalaunan pinilit na po nating pasukin itong bandang riles area, sa katunayan marami po tayong fire truck ang tumirik at naputukan ng gulong sa riles side,” ayon kay City Fire Marshal Fire Superintendent Rowena Gollod,

Ang karamihan ng mga bahay gawa sa light materials kaya naman mabilis din daw natupok.

“Around mga 6:30 to 7 a.m. bigla pong lumakas ang hangin kaya po medyo mas nahirapan kaming kontrolin yung apoy sa may bandang riles side,” sabi ni Gollod.

Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at tuluyang naapula 9:42 ng umaga.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog bagamat natukoy na raw ng Muntinlupa City fire district kung saang bahay nagsimula ito.

Sa pagtaya ng Bureau of Fire Protection, aabot sa mahigit P700,000 ang halaga ng nasunog na ari-arian.

May ilang nagtamo ng minor injuries pero wala naman daw nasawi sa sunog.

Sa estimate ng barangay alabang aabot sa 500 hanggang 600 na pamilya ang apektado ng sunog.

Sa evacuation centers sa Pedro E. Dian high school at alabang elementary school dinala ang mga nasunugan.

Inaasikaso na sila ng barangay at city government ng Muntinlupa.