Naghalay umano ng bata natagpuang patay

Isang lalaki ang natagpuang patay at putol ang maselang bahagi ng katawan sa Claver, Surigao del Norte at ayon sa mga ulat, akusado ang lalaki na nanghalay umano ng isang batang babaeng limang taong gulang.

Isa umanong backhoe operator ang lalaki at nakita ang bangkay nito na walang saplot sa madamong parte sa Barangay Panatao noong Martes at batay sa ulat, may tama ito ng bala sa ulo at dibdib, at putol ang kaniyang ari.

Hinihinala ng pulisya na pinatay ang biktima sa lugar kung saan nakita ang kaniyang bangkay.

"Mayroon pong nakitang five na basyo ng bala. Ang tama niya po isa dalawa sa dibdib and tatlo sa ulo. So with the discovery ng mga basyo ng bala, we came with the conclusion na doon po siya binaril,” sabi ni Claver Municipal Police Station Chief, Lieutenant Mark Son Almerañez.

Noong Lunes, inireklamo umano ang biktima na nanggahasa sa isang batang babae.

"Itong victim na ito is mayroon pong reklamo sa kaniya ng rape of a five-year-old girl, which was inilapit po sa ating estasyon noong March 11. So pagkadating po ng batang na-rape kasama ang kaniyang magulang, agad po natin silang pinapunta sa municipal rural health unit ang upon examination it was found out na positive po na na-rape siya,” sabi pa ni Almerañez.

Ayon sa asawa ng biktima, inamin nito ang ginawa at plano nang sumuko umano sa otoridad pero may mga lalaki na nagpakilala umanong mga pulis ang kumuha sa kaniyang asawa at hindi na ito nakabalik, hanggang sa matagpuan na ang kaniyang bangkay.

Ngunit sinabi ng Claver Municipal Police Station na wala silang tauhan na nagtungo sa bahay ng lalaki.

Hinihinala ng mga otoridad na may kaugnayan ang reklamong rape sa naging motibo sa pagpatay sa lalaki.