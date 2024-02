Malapit na ang selebrasyon ng Billboard’s Women in Music at kasama na sa listahan ng mga pinarangalan ang Filipina pop superstar na si Sarah Geronimo.

Pararangalan ng Billboard Philippines si Geronimo ng Global Force Award sa BWM sa Los Angeles, California sa Marso 6, ayon sa kanyang retweet na post mula sa Billboard Philippines X account noong Sabado.

Ipinahayag rin ni Geronimo sa post ang kanyang pasasalamat sa pagkilala sa kanyang talent at inialay niya ang parangal sa lahat ng Filipino dreamers.

"Honored and grateful to be one of the recipients of Billboard's Global Force Award. This recognition belongs to every dreamer and amazing Filipino artist we have. Mabuhay ang OPM! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat, Billboard PH!!" sabi niya.

Kasama ni Geronimo ang 12 iba pang kababaihan sa industriya ng musika sa taunang kaganapan. Si Karol G ang Woman of the Year ngayong taon.

Sina Charli XCX, Ice Spice, Newjeans at Kylie Minogue ay kabilang sa iba pang mga pinarangalan.

Mangyayari ang kaganapan sa Marso 6 sa YouTube Theater at mapapanood sa website ng Billboard isang araw pagkatapos ng awards show.