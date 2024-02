Nagsaboy ng kemikal sa 3 babae nalunod sa ilog

Kinumpirma ng pulis ng Britanya noong Biyernes na isang lalaking pinaghahanap dahil sa pagsaboy ng kemikal sa isang ina at sa kanyang mga anak ay nalunod sa Ilog ng Thames sa London.

Sinabi ng Metropolitan Police na ang bangkay ay "pormal na kinilala" na si Abdul Ezedi, 35-taong-gulang.

Sa otopsiya ay natalamang siya ay nalunod.

Sinabi na ng pulisya na naniniwala silang napadpad si Ezedi sa ilog matapos siyang huling makita sa Chelsea Bridge ng kabisera.

Ang isang manhunt ay inilunsad para kay Ezedi, na tubong Afghanistan, noong Enero 31 kasunod ng pag-atake niya sa isang 31-taong-gulang na babae at ang kanyang mga anak na babae, na may edad na walo at tatlo.

Ang babae, na dati nang karelasyon ng suspek, ay nananatili sa ospital at nawalan ng paningin sa isang mata dahil sa kemikal na isinaboy sa kanyang mukha, ayon sa mga kaanak.

"Hindi pa rin namin siya nakakausap ngunit umaasa na siya sa sandaling maayos na siya," sabi ni kumander Jon Savell sa isang pahayag.

Nakuha ang bangkay ni Ezedi matapos dumaan ang isang bangka noong Lunes.

Si Ezedi ay binigyan ng asylum sa Britanya sa kabila ng pagiging isang sex offender, ayon sa mga ulat ng media.

Binalaan ng mga opisyal ang publiko na huwag lumapit sa kanya at sinabing nagdusa siya ng matinding pinsala sa kanang bahagi ng kanyang mukha sa pag-atake.