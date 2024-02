EJ Obiena umani ng ginto sa Berlin

Nasungkit ng Filipino star pole vaulter na si EJ Obiena ang kanyang ikalawang sunod na ginto matapos magwagi sa ISTAF Indoor Berlin sa Germany kahapon.

Sinira rin ni Obiena ang Asian record para sa indoor jump sa taas na 5.93 metro at nalagpasan si Tray Oates ng USA, na may 5.75-metro taas lamang. Si Robert Sobera ng Poland ay pumangatlo sa taas na 5.66 metro.

"Yung competition na may apat na valid jumps hanggang 5.93m medyo okay. It shows slowly, as the season is progressing, na unti-unti akong nagiging consistent," sabi ni Obiena matapos ang matagumpay na talon.

Ngunit hindi dito natatapos ang kaluwalhatian, sabi ng ipagmamalaki ng Pilipinas.

"The progress is not bad, I am happy, I have more in the tank, I would love to jump over six meters. If it happens, it happens. If not I will move on," aniya. "Ang pagsasanay sa mga nakaraang linggo ay kakila-kilabot, kaya ang resulta na ito ay medyo maganda para sa akin."

Dahil nakapag-book na si Obiena ng Olympic slot, ang mga kumpetisyon na ito ay nagsisilbing buildup para sa pinakahihintay na sporting event na gaganapin sa Paris.

"Pupunta ako sa World Indoor Championships. Kung makakakuha ako ng medalya masaya ako."

Kalahok si Obiena sa WIC sa Glasgow, United Kingdom sa Marso 3.