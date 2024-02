Sanchez kinarga ang Davao Occi

Isang mahusay na naisagawang sideline inbound play na inilaan para kay Justin Sanchez, na naghatid ng basket na nanalo sa laro bago tumunog ang buzzer upang dalhin ang Davao Occidental sa kapanapanabik na 75-73 squeaker ng matapang na Bulacan JT Taipans sa PSL President’s Cup sa Filoil-EcoOil Center sa San Juan.

Paglabas ng timeout matapos na buhol-buhol ni Jason Ballesteros ang bilang sa huling pagkakataon sa pamamagitan ng isang saksak sa loob sa huling 1.2 segundo, si Tigers coach Manu Iñigo ay nagdisenyo ng isang inbound play — isang back pick para kay Justin Sanchez — na natagpuan ang kanyang sarili na nakakakuha ng mismatch sa post area kung saan siya ay ipinagtanggol ng mas maliit na si Michael Are.

Agad na natanggap ni Sanchez ang lob pass mula kay Winston Ynot at umiskor sa go-ahead basket, na nagpagulong-gulong sa Tigers at sa kanilang mga tagasuporta at naiwan lamang ang Bulacan ng pitong ikasampung bahagi ng isang segundo para i-mapa ang isang play.

Nang walang natitirang oras, ang Taipans ay pumasok mula sa backcourt at si Kenji Roman, na tumanggap ng papasok, ay kailangang mawalan ng pag-asa sa paglipas ng oras, na nagpapahintulot sa Tigers na makatakas sa kanilang ikasiyam na panalo sa 13 laro.

Ang pagkatalo ay isang mapait na pildoras na dapat lunukin para sa Taipans, na hinigop ang kanilang ikapitong talo sa 13 laro.

Ito ay isang mahirap na panalo para sa Tigers, na kinailangang makaligtas sa isang mainit na pagbaril sa gabi mula kay Jonathan Gesalem, na tumama ng siyam na three-point shot sa 13 na pagtatangka.

Tumapos ang dead shot swingman na may 27 puntos para pangunahan ang lahat ng scorers.

Nauna rito, natalo ng Caloocan ang undermanned na MisOr, 96-74, habang tinalo ng Quezon ang Novaliches, 78-71.

Ang assistant coach na si Ronnie Dojillo, na hinirang na bagong head coach para pumalit sa puwesto ng dating mentor na si Robert Sison, ay agad na nakahawak sa Supremos, na nakabalik sa winning track at nakabawi matapos ang kanilang nakakadismaya na pagkatalo noong nakaraang panahon laban sa 1Munti bilang Caloocan pinahusay ang ts win-loss record sa 10-3.

Nadaig ni Quezon ang mabangis na panig ng Novaliches kung saan si Judel Fuentes ang nanguna sa opensa ng koponan. Nagtapos siya na may 15 puntos, kabilang ang tatlong triples nang iangat ng Ttans ang kanilang win-loss mark sa 11-2.