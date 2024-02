IKAWALONG MVP CROWN ABOT-KAMAY NI FAJARDO

Ngayon pa lamang ay nasa tamang landas na si June Mar Fajardo na palawakin pa ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanyang ikawalong Philippine Basketball Association Most Valuable Player award.

Si Fajardo, na nagkaroon ng mahusay na kampanya nang talunin ng San Miguel Beer ang Magnolia sa best-of-seven finals series ng Commissioner's Cup kamakailan, ay nanguna sa MVP derby na may 40.9 statistical points na binuo sa 16.2 points, 12.0 rebounds, 2.5 assists, 2.3 blocks, at 1.1 steals bawat laro.

Ang tagumpay ay kahanga-hanga dahil siya ay nagmula sa isang pinsala sa kamay na nag-sideline sa kanya sa ikalawang bahagi ng kamakailang import-laced conference. Dahil dito, nabigo siyang makakuha ng individual award nang ang kanyang teammate na si CJ Perez ay lumabas sa Best Player of the Conference at Finals MVP honors sa mahigpit na pagtakbo ng Beermen sa titulo.

Matapos maka-recover mula sa metacarpal fracture ng fourth digit, naglaro din si Fajardo na nasaktan nang magtamo siya ng calf injury sa Game 4 ng kanilang finals series kasama ang Hotshots.

Ngunit ngayong nakuha na ang ika-29 na titulo ng Beermen sa PBA, ang magiliw na higante mula sa Cebu ay pinayuhan na magpahinga ng dalawang linggo upang bigyan siya ng oras na makabangon para sa Philippine Cup, na magsisimula sa Pebrero 28.

Dahil diyan, wala na si Fajardo sa laban ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong sa Huwebes at Chinese Taipei sa Lunes sa unang window ng FIBA ​​Asia Cup Qualifiers.

Nangako si Fajardo na magpahinga ng maayos at makakabawi para makahabol din siya sa mga practice ng Gilas para sa FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia mula Hulyo 2 hanggang 7.

“I’m sad because I really wanted to play for Gilas. For now, I’m doing my best to heal up and join the practices as soon as possible,” saad ni Fajardo.

Kasunod ni Fajardo sa MVP derby si Christian Standhardinger ng Barangay Ginebra, na nagposte ng 35.7 SPs habang si Perez ng Beermen sa ikatlong puwesto na may 35.4 SPs.

Si Arvin Tolentino ng NorthPort, ang nangungunang scorer sa eliminations ng Commissioner’s Cup, ay nasa ikaapat na puwesto na may 35.1 SPs na sinundan ni Calvin Oftana ng TNT sa ikalima na may 34.1 SPs.

Ang Top 10 players ay sina dating MVP Scottie Thompson ng Ginebra na may 31 SPs, Chris Newsome ng Meralco na may 28.5 SPs, Jio Jalalon ng Magnolia na may 28.4 SPs, at Kings pares nina Maverick Ahanmisi at Jamie Malonzo, na nakakuha ng 27.6 SPs at 27.58 SPs. , ayon sa pagkakabanggit.

Samantala, si Terrafirma rookie na si Stephen Holt ang nangunguna sa karera para sa Rookie of the Year award ngayong season na may 24 SPs matapos mag-average ng 12.2 points, 5.4 rebounds at 4.5 assists sa Commissioner’s Cup.

Pangalawa si Cade Flores ng NorthPort na may 22.4 SPs, pangatlo si Ken Tuffin ng Phoenix na may 20.1 SPs, pang-apat si Kenmark Cariño ng Terrafirma na may 16.1 SPs at panglima si Fran Yu ng NorthPort na may 15.8 SPs.