ARANGKADA NG EAST PINANGUNAHAN NI LILLARD

WASHINGTON (AFP) -- Umiskor si Damian Lillard ng 39 puntos para pamunuan ang record scoring performance ng Eastern Conference sa 211-186 na pagkatalo sa Western Conference sa 73rd National Basketball Association All-Star Game noong Linggo.

Nagdagdag si Jaylen Brown ng Boston ng 36 puntos mula sa bench at si Tyrese Haliburton ng Indiana ay may 32 para tulungang pasiglahin ang Silangan na lampasan ang lumang All-Star Game one-team record na 196 na itinakda ng West noong 2016.

“Once we came out in the third and we made a lot of shots, it was like what’s the record,” sabi ni Lillard. “We found out and we went after it.”

Ang guard ng Milwaukee na si Lillard, na nagpakawala ng isang pares ng half-court shot, ay gumawa ng game-high na 11 three-pointer mula sa 23 na pagtatangka at nagtala ng 14-of-26 sa kabuuan upang makuha ang parangal na Most Valuable Player ng laro.

“It’s an honor,” sabi ng eight-time NBA All-Star. “I’ve been here a few times so to be able to have this kind of accomplishment is special.”

Alam ni East captain Giannis Antetokounmpo, ang 2021 All-Star Game Most Valuable Player na may 23 puntos, na nakatakda ang kanyang kakampi sa Bucks na si Lillard para sa isang big night.

“I knew he was going for it,” saad ni Antetokounmpo. “When he has that twitch in his eye, when he’s locked in, you’ve got to pass him the ball and just get out of his way.”

Ito ay isang gabi ng mga nakamamanghang slam dunks, nakakagulat na mga pass at kamangha-manghang paggawa ng shot ng mga elite na manlalaro mula sa buong mundo sa isang nakakarelaks na kapaligiran, na nagpapasaya sa isang mabentang tao sa Indianapolis.

“Everybody played hard. We had fun,” sabi ni Antetokounmpo. “The ball was moving. We made a lot of threes. We scored a lot of points. I’m happy.”

Si Karl-Anthony Towns ng Minnesota ay nagmula sa West bench upang umiskor ng game-high na 50 puntos, 31 sa mga ito sa fourth quarter, habang si Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City ay nagdagdag ng 31 sa isang talo.

Ang 397 pinagsamang puntos ay bumasag sa lumang marka ng 23. Ang Silangan ay umiskor ng 83 sa 146 (56.8 porsyento) mula sa sahig at gumawa ng record na 42 na three-pointer, anim na higit sa lumang marka ng Team LeBron noong 2019, sa 97 na pagtatangka (43.3 porsyento ).

Naisalpak ni Lillard ang isang nakalaglag na panga sa mid-court shot sa nalalabing 6:54 sa ikatlong quarter at isinara ng East ang yugto sa isang 16-4 run para agawin ang 160-136 kalamangan sa pagpasok sa ikaapat.

Si Haliburton, na gumawa ng 10 three-pointers sa 14 na pagtatangka at bumaril ng 11-of-15 overall, ay nagpalubog ng three-pointer upang iangat ang East sa milestone na 200 puntos may 87 segundo pa ang laro.