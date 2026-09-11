Sinimulan na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang libreng sakay sa Love Bus para sa mga commuter sa Metro Manila.
Ito ay matapos pangunahan nina First Lady Liza Marcos at MMDA Chairman Don Artes ang paglulunsad ng proyekto sa MMDA Head Office sa Pasig City, kasama si Mayor Vico Sotto at iba pang local chief executives mula sa National Capital Region.
Magsisimula ang operasyon ng mga electric Love Bus alas-6 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi. Kabilang sa mga rutang dadaanan nito ang Robinsons Galleria, MMDA Office, Arcovia City, C5 Bridgetown at Eastwood sa Quezon City.
Ayon kay Artes, layunin ng libreng serbisyo na mapadali ang pagbiyahe ng mga commuter at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa araw-araw.
Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maisulong ang mas ligtas, maaasahan at abot-kayang pampublikong transportasyon para sa mga mamamayan ng Metro Manila.