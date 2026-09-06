Tinupad ni showbiz personality at talent manager Ogie Diaz ang kanyang pangako sa panganay na anak na si Erin Diaz matapos itong umabot sa edad na 25 na wala pang asawa at anak.
Ibinigay ni Ogie ang ₱1 milyong regalo nang ipagdiwang ni Erin ang kanyang ika-25 kaarawan noong 29 August.
“Pangako ko kasi sa kanila kapag wala pa kayong asawa, wala pa kayong anak, Erin, my gift to you,” ani Ogie habang ipinapakita ang malaking tseke na nagkakahalaga ng ₱1 milyon.
Hindi naman napigilan ni Erin na maging emosyonal sa pagtanggap ng regalo, bagama’t alam na niya ang tungkol sa pangako ng kaniyang ama.
Paliwanag ni Ogie, nais niyang ma-enjoy muna ng kaniyang mga anak ang kanilang kabataan bago pumasok sa pag-aasawa at pagkakaroon ng sariling pamilya.
Nilinaw din niyang hindi niya ibinahagi ang regalo para ipagyabang ang halaga nito kundi upang ipaliwanag ang dahilan sa likod ng kanyang pangako.
May nakalaan na rin umanong paggagamitan si Erin sa pera dahil plano nitong magtayo ng coffee shop.
“Magne-negosyo kasi siya at ‘yan ang gagamitin niya. Magtatayo siya ng coffee shop. Alam niya na pera niya ‘yan at kailangan niyang alagaan at palaguin,” ani Ogie.
Ayon pa sa talent manager, naghahanap pa sila ng posibleng lokasyon para sa negosyo dahil may mga makakasosyo rin si Erin na may kaalaman sa operations at management.
Hindi rin si Erin ang tanging makatatanggap ng ganitong regalo. Sinabi ni Ogie na bibigyan din niya ng ₱1 milyon ang kanyang iba pang mga anak na babae kapag natupad nila ang kaparehong kondisyon pagsapit ng edad na 25.
Nagbiro naman si Ogie nang mapag-usapan ang longtime boyfriend ni Erin at ang posibilidad na humingi ito ng birthday kiss.
“Kung ‘yun ang birthday wish niya, kukunin ko na ito,” biro ni Ogie sabay bawi sa tseke.
Tumanggi naman si Erin na ibigay ang regalo at pabirong sinabi sa kanyang boyfriend na ipagpaliban muna ang halik, dahilan para matawa ang kanilang pamilya at mga bisita.