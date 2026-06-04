Andrea Brown inamin ang relasyon kay Enrique Gil

Palaban pala ang TikTok personality and content creator na si Andrea Brown.
Walang takot at buong ningning niyang kinumpirma na may relasyon siya kay Enrique Gil.
Sa sunud-sunod na posts sa kanyang X account (formerly Twitter), walang pag-aalinlangan na inamin ni Andrea na dyowa niya si Enrique. At wala siyang pakialam kung malaki ang agwat ng edad nila.
“Nb cares about age gaps in 2026 and I like my man older, so what? I'm happy, he's happy, and that's really all there is to it yall keep stressing yourselves out over somebody else's relationship what yall gonna do bout it any? Hell yea,” matapang na pag-amin ng dalaga.
"Hes my man and i aint letting him go. yall can keep talking, but im still right here next to him and thats not changing anytime soon. hes not letting me go either and we are stuck w each other and so what?" dagdag pa niya.
Buong ningning din niyang inamin na ang actor ang nagbabayad ng tuition fee niya.
“If he buys me luxury things, it's bc i deserve them and if he pays for my tuition, why do yall care so much? It's not coming outta your pockets. Yall be way too invested in somebody else's business,” say ng dalaga.
Parang mahigit isang buwan pa lang ang nakalipas nang sabihin ni Andrea kay Ogie Diaz na friend lang sila ni Enrique.
Ang chika ng netizens, minor pa si Andrea nang maging boyfriend niya si Enrique dahil 17 lang siya last year at 34 naman si Enrique.