Umarangkada na ang halos P4 rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, batay sa inanunsyo ng mga kumpanya ng langis.
P3.83 kada litro ang ibinaba sa presyo ng diesel, habang P3.84 kada litro naman ang tapyas sa kerosene. Samantala, P0.32 kada litro lamang ang naging bawas sa presyo ng gasolina.
Ipinatupad ang panibagong rollback matapos ang dalawang magkasunod na linggong oil price hike.
Samantala, posibleng tumaas naman ng P2 hanggang P3 kada kilo ang presyo ng LPG ngayong Setyembre, ayon kay Regasco President Arnel Ty. Katumbas ito ng dagdag na P22 hanggang P33 para sa isang 11-kilogram na tangke ng LPG.
Ayon kay Ty, dulot ito ng pagtaas ng shipping cost at paghina ng piso kontra dolyar.
Hinihintay pa ang final price adjustment na iaanunsyo ng Department of Energy.