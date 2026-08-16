Rita Gaviola, more popularly known as “Badjao Girl,” seethed with anger at the podcast hosts of “KoolPals” after watching a recent viral episode of the show where the hosts made disparaging remarks about the tribal community she belongs to.
In the episode aired on 10 August, the show, hosted by Nonong Ballinan, James Caraan, Muman Reyes and Ryes Rems, had Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Vince Dizon as a guest.
As flooding was discussed on the podcast, Ballinan asked Secretary Dizon: “'Di ba lagi po tayong binabaha. Bakit wala pa po akong nakikita sa news na nasalantang Badjao?”
Sec. Dizon answered while scratching his head: “Sanay na. Sanay sa tubig.”
Ballinan reacted and said: “Kasi, di ba, laging nasa streets sila palagi, pero wala pa akong nakita sa news.”
Reyes also reacted: “Kapag lumusong ka sa baha, puwedeng makatapak ka ng Badjao.”
Caraan responded: “Nonong, kasi 'yung tambol nila, floating device din nila 'yon e.”
Laughing, Ballinan said: “Ganon pala 'yon. Kaya pala gawa sa PVC pipe.”
On her TikTok account, Gaviola reacted: “Grabe kayo sa mga Badjao, ha. Grabe yung gigil ko.”
“Ang ini-name-drop ko rito, actually, PBB siya before. Grabe kung paano nila maliitin ang mga Badjao, kung paano nila maliitin ang mga katribo ko,” she said, referring to Ballinan, who was her co-housemate in Pinoy Big Brother.
Reacting to Reyes, Gaviola said: “Yung mga sinabi ng isang lalaki na kapag lumusong sa baha, e, puwede kang makatapak ng mga Badjao. Ano tingin niyo sa amin, mga basura?”
“Nakakagigil! Wala kaming ginawa o ipinakitang masama sa inyo, tapos sasabihan niyo lang kami ng ganoon.
“Pare-parehas lang tayong mga Pilipino. Pare-parehas lang tayong mga tao, pero bakit sobrang liit ng tingin niyo sa aming mga katutubong Badjao na wala namang ginawang masama sa inyo?
“Nakakagigil, nakakaiyak. Kasi wala naman kaming pinakitang [masama], tapos sasabihin niyo na puwede niyo kaming tapak-tapakan. Bakit, sino ba kayo?” she added.
Seething with anger, Gaviola did not mince her words against the hosts of the podcast show.
“Unang-una sa lahat, hindi niyo kami pinapalamon para bastusin niyo kami.
“Kung bastos kayo sa mga katutubo, e, di sige, maging bastos na rin kami.
“Kayo yung nakapagtapos ng pag-aaral, kayo yung may pinag-aralan, pero yung utak niyo patapon.”
“At kung sino pa yung matatanda, sila pa yung pasimuno na magsalita ng mga ganyan.
“Kapag tulad niyan, may bagyo o anumang sakuna na dumarating, wala kaming natatanggap na tulong. Nagreklamo ba kami? Hindi.
“Binabastos niyo kami, hindi kami nagsasalita. Kung anu-anong content ang ginagawa niyo sa amin, hindi kami nagsasalita.”