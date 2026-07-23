It all started with award-winning director of photography Neil Daza's cryptic Facebook post: "So much passion for making films, yet no passion to show up when it comes to labor issues."
Award-winning filmmaker Erik Matti wasted no time dropping the cryptic veil, posting a lengthy response to Daza's now-deleted post on Facebook.
Matti wrote: “Ikaw na. Ikaw na ang tagapaglaban ng industriya, Neil Daza. Ikaw na ang sukatan kung sino ang may malasakit sa pelikula at sa labor. Nagreklamo ka. Nagkaroon ng meeting sa Film Academy. Mabuti. Karapatan mo ‘yan. At ginagalang ko 'yan. Nakadalawang meeting na nga kayo. Tatlo dapat pero sa isa di naman kayo sumipot. Pero hindi naman mandatory ang attendance ko sa meetings na 'yan. Andiyan producer namin. Hindi ako pumunta. Marami akong ginagawa. Hindi ibig sabihin noon wala na akong pakialam sa industriya. Ang nakakatawa, parang gusto mong sukatin ang pagmamahal ng tao sa pelikula base sa attendance sa meeting. Ganun na ba ngayon?”
"So much passion for making films, yet no passion to show up when it comes to labor issues. Alam kong ako 'yan dahil galing ka lang sa FAP mediation at hinahanap mo kami ni Dondon. Wag mo na daanin sa general statement. Alam naman ng lahat sa industriya na gigil ka sa akin. Di naman ito yung una mong hanash. Diretsuhin mo ako. Diretso akong tao. Eto diretsuhin kita. Di ko gusto ilaw mo. Medyo TV. Dati maganda. Ngayon di na. Yan. Diretso. Sinasabi ko opinyon ko sa ilaw mo. I’m sure di mo rin gusto mga pelikula ko. Ayos lang. Klaruhin ko lang powz. Hindi attendance ang sukatan ng malasakit sa industriya. At lalong hindi ikaw ang magbibigay ng grades kung sino ang may passion at sino ang wala.”
“Bawat isa sa atin may kanya-kanyang paraan ng pagtulong sa industriyang ito. Hindi lang ‘yung paraang gusto mo. At kung ang batayan mo ng pagmamahal sa pelikula ay kung sino ang present sa meeting, napakababaw naman ng standard na ‘yan.”
“May respeto ako sa’yo dahil sa trabaho mo. Kaya binaitan ko ang post na ito. Sana may respeto ka rin sa akin. Tapusin na natin ito sa FAP. ‘Wag mo dalhin sa social media. May reklamo ka na nga sa FAP, may patutsada ka pa sa FB.”
“Dun na natin sa FAP tapusin. Kung manalo ka sa isyu mo, e di gud. Kung manalo kami, e di sorry.”
As of this writing, Daza has yet to issue a comment or response to Matti's post.
The war of the award winners has begun.