Nakatakdang magkaloob ng advanced drone technology na hindi bababa sa halagang P413 milyon at operator training ang Australia sa Philippine Coast Guard (PCG), ayon kay Australian Foreign Minister Penny Wong.
Ayon kay Wong, nais nilang makatulong sa pagpapa-igting ng maritime security at environmental protection operations.
Dagdag pa nito, dodoblehin ng Australia ang bilateral civil maritime assistance nito sa bansa na magiging P678 milyon na.
Aniya, parte raw ito ng pagpapatibay ng parehong interes ng dalawang bansa para sa isang mapayapa, matatag, at maunlad na rehiyon.