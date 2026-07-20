Nakiusap si Muntinlupa City Mayor Ruffy Biazon sa mga kumuha ng video at nag-livestream sa loob ng Ospital ng Muntinlupa (OsMun) habang nagaganap ang emergency na huwag i-post sa social media ang mga pasyente at kanilang pamilya bilang paggalang sa kanilang privacy right.
Ayon sa alkalde, mabilis na nakatugon ang mga awtoridad at naideklara ang fire-out bandang 3:48 p.m.—siyam na minuto lamang matapos maireport ang sunog sa storage room ng outsourced maintenance service.
Dagdag pa ni Biazon, habang naaapula ang apoy, agad na nag-ikot ang mga nurse at security guard upang paalalahanan ang mga pasyente na kontrolado na ang sitwasyon. Pinakalma nila ang mga ito, pinahanda ang kanilang mga gamit sakaling kinakailangang mag-evacuate.
Kinumpirma din ng niya na ligtas ang lahat at walang naitalang nasaktan sa mga pasyente sa naturang insidente.