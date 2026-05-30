Sunog sa Baseco Compound, itinaas na sa ikatlong alarma

Itinaas na sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Gasangan Shipyard, Baseco Compound, Port Area, Maynila.
Mabilis na kumalat ang apoy sa mga kabahayan dahil karamihan sa mga ito ay yari sa light materials. Dahil dito, agad na nagtaas ng alarma ang Bureau of Fire Protection (BFP) upang makapagpadala ng karagdagang mga fire truck at mga tauhan sa lugar.
Batay sa ulat ng BFP, unang itinaas ang alarma bandang alas-11:25 ng umaga. Makalipas lamang ang isang minuto, o alas-11:26 ng umaga, itinaas ito sa ikalawang alarma. Pagsapit naman ng alas-11:33 ng umaga, opisyal nang idineklara ang ikatlong alarma.
Patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng sunog. Inaalam din kung may mga residenteng nasaktan o naapektuhan ng insidente.