Magnitude 5.7 earthquake jolts Sarangani

A magnitude 5.7 earthquake struck at 10:05 a.m. on Saturday in the Municipality of Sarangani, Davao Occidental.
PHIVOLCS said the tremor is an aftershock of the magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake that occurred on 8 June.
Reported intensities are as follows:
Intensity V - Sarangani, Davao Occidental; Glan, Sarangani
Intensity IV - Alabel, Kiamba, Maasim, Malapatan, and Malungon, Sarangani; Polomolok, T'Boli, and Tupi, South Cotabato; City of General Santos
Intensity III - Maitum, Sarangani; City of Koronadal, Surallah, and Tampakan, South Cotabato; Lebak, Sultan Kudarat
Intensity II - Matanao, Davao del Sur; City of Davao; Banga, Lake Sebu, and Santo Niño, South Cotabato; Kalamansig, Sultan Kudarat
Intensity I - Tantangan, South Cotabato; Bagumbayan, Esperanza, and City of Tacurong, Sultan Kudarat
Instrumental Intensities:
Intensity V - City of General Santos
Intensity IV - Santa Maria, Davao Occidental; Kiamba, Maasim, Malapatan, and Malungon, Sarangani; T'Boli and Tupi, South Cotabato
Intensity III - City of Digos, Davao del Sur; City of Koronadal and Surallah, South Cotabato
Intensity II - Magsaysay, Davao del Sur; City of Kidapawan, Cotabato; Maitum, Sarangani; Banga and Santo Niño, South Cotabato; Kalamansig, Sultan Kudarat
Intensity I - City of Davao; Norala and Tantangan, South Cotabato; Columbio, Esperanza, Isulan, and President Quirino, Sultan Kudarat.