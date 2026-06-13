Magnitude 5.7 earthquake jolts Sarangani

Reported intensities are as follows:

Intensity V - Sarangani, Davao Occidental; Glan, Sarangani

Intensity IV - Alabel, Kiamba, Maasim, Malapatan, and Malungon, Sarangani; Polomolok, T'Boli, and Tupi, South Cotabato; City of General Santos

Intensity III - Maitum, Sarangani; City of Koronadal, Surallah, and Tampakan, South Cotabato; Lebak, Sultan Kudarat

Intensity II - Matanao, Davao del Sur; City of Davao; Banga, Lake Sebu, and Santo Niño, South Cotabato; Kalamansig, Sultan Kudarat

Intensity I - Tantangan, South Cotabato; Bagumbayan, Esperanza, and City of Tacurong, Sultan Kudarat

Instrumental Intensities:

Intensity V - City of General Santos

Intensity IV - Santa Maria, Davao Occidental; Kiamba, Maasim, Malapatan, and Malungon, Sarangani; T'Boli and Tupi, South Cotabato

Intensity III - City of Digos, Davao del Sur; City of Koronadal and Surallah, South Cotabato

Intensity II - Magsaysay, Davao del Sur; City of Kidapawan, Cotabato; Maitum, Sarangani; Banga and Santo Niño, South Cotabato; Kalamansig, Sultan Kudarat

Intensity I - City of Davao; Norala and Tantangan, South Cotabato; Columbio, Esperanza, Isulan, and President Quirino, Sultan Kudarat.