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DYARYO TIRADA

Mike Defensor, no show sa NBI

FORMER Anakalusugan Partylist Rep. Mike Defensor.
FORMER Anakalusugan Partylist Rep. Mike Defensor.Mike Defensor
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Hindi dumalo si dating Congressman Mike Defensor sa ipinadalang subpoena ng National Bureau of Investigation (NBI) kaugnay ng pahayag ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na umano’y nag-alok ang dating mambabatas ng tig-₱5 milyong suhol sa 18 indibidwal na tinaguriang “maleta boys.”

Sa halip, ang kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio lamang ang humarap sa Special Action Unit ng NBI pasado alas-10 ng umaga.

Ayon kay Topacio, pinili ng kanyang kliyente na huwag nang dumalo dahil naniniwala itong bahagi lamang ng umano’y pangha-harass ng NBI ang pagpapadala ng subpoena.

Iginiit din ng abogado na si Matibag ay mistulang “puppet” ng Malacañang at umano’y ginagamit lamang upang guluhin ang imbestigasyon.

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