Mike Defensor, no show sa NBI

Hindi dumalo si dating Congressman Mike Defensor sa ipinadalang subpoena ng National Bureau of Investigation (NBI) kaugnay ng pahayag ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na umano’y nag-alok ang dating mambabatas ng tig-₱5 milyong suhol sa 18 indibidwal na tinaguriang “maleta boys.”
Sa halip, ang kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio lamang ang humarap sa Special Action Unit ng NBI pasado alas-10 ng umaga.
Ayon kay Topacio, pinili ng kanyang kliyente na huwag nang dumalo dahil naniniwala itong bahagi lamang ng umano’y pangha-harass ng NBI ang pagpapadala ng subpoena.
Iginiit din ng abogado na si Matibag ay mistulang “puppet” ng Malacañang at umano’y ginagamit lamang upang guluhin ang imbestigasyon.