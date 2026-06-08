Magnitude 7 na lindol, tumama sa General Santos at karatig-Lugar

Niyanig ng magnitude 7.0 na lindol ang timog na bahagi ng Mindanao ngayong alas-siyete ng umaga, 8 June 2026.
Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS), natukoy ang sentro ng lindol sa layong 13 kilometro timog-kanluran ng General Santos City at may lalim na 10 kilometro.
Naitala ang pinakamalakas na pagyanig sa General Santos City na umabot sa Intensity VII. Umabot naman sa Intensity VI ang naramdaman sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Samantala, Intensity V ang naitala sa Davao City, Kidapawan City, Carmen sa Cotabato, at ilang bayan sa Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte.
Naramdaman ang Intensity IV sa Mati City, Buug, Caraga, Manay, at Tarragona, habang Intensity III naman sa Butuan City, Mainit, Dapitan City, at ilang bayan sa Zamboanga del Sur. Naiulat din ang Intensity VII sa Koronadal City at Santa Maria, Davao Occidental; Intensity V sa Davao City; Intensity III sa Abuyog, Leyte; at Intensity II sa San Francisco at Dulag, Leyte
Naganap ang lindol sa unang araw ng pagbabalik-eskwela ng mga mag-aaral, kung saan marami sa kanila ang inabutan ng pagyanig habang nasa loob ng kanilang mga paaralan.
Nagbabala ang PHIVOLCS na posibleng magkaroon ng mga aftershock sa mga susunod na oras o araw at maging handa ang publiko na manatiling alerto, umiwas sa mga gusaling may nakitang pinsala, at maghanda ng emergency kit.