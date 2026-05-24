PNP, handang magbigay seguridad sa mga pamilya ng 'missing sabungeros'

Ipinahayag ng hepe ng Philippine National Police na si Gen. Jose Melencio Nartatez Jr. ang kahandaan ng pulisya na magbigay ng seguridad sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kasunod ng mga ulat tungkol sa umano’y panggigipit at pakikialam kaugnay ng nagpapatuloy na imbestigasyon.
Ayon kay Nartatez, hindi babalewalain ng pulisya ang mga pahayag na may mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero na umano’y hinikayat na huwag dumalo sa mga pagdinig sa korte.
Binigyang-diin niya na iimbestigahan ang anumang uri ng pananakot o panunuhol.
Inakusahan naman ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero ang ilang indibidwal na umano’y konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Atong Ang na tangkaing pigilan sila sa pagdalo sa mga pagdinig sa korte.