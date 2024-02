Gilas Pilipinas target ang Chinese Taipei

Matapos ang impresibong performance laban sa Hong Kong, determinado ang Gilas Pilipinas sundan ito sa kanilang paghaharap sa Chinese Taipei sa unang window ng FIBA ​​Asia Qualifiers sa Linggo sa Philsports Arena.

Isang inaasahang jampacked crowd ang sasalubong sa Gilas sa pagharap nila sa mga Taiwanese matapos ibunyag ng Samahang Basketbol ng Pilipinas sa Daily Tribune na halos maubos na ang mga tiket tatlong araw bago ang titanic showdown.

Kung tutuusin, ito ang magiging unang home game ng Gilas Pilipinas mula nang manalo ng gintong medalya sa 19th Asian Games noong Oktubre at mula nang italaga si Tim Cone bilang full-time head coach noong nakaraang buwan.

Laban sa Hong Kong sa Tsuen Wan Stadium sa Hong Kong noong Huwebes, pinatunayan ng mga Pinoy dribbler na karapat-dapat silang bigyan ng atensyon.

Pagkatapos ng mabagal na unang kalahati, gumawa si Cone ng ilang mga tweak sa kanyang game plan, na nagbigay daan para sa kanila na basagin ang ipinagmamalaki na depensa ng home team.

Pagkatapos, nagsimula silang mag-hit ng kanilang outside shots, na nagpasiklab ng mainit na 30-9 rally sa ikatlong quarter upang ganap na ibahin ang isang nip-and-tuck encounter sa isang masaker hanggang sa maisaayos ang iskor sa 94-64 sa huling buzzer.

Ngayon, inaasahang maghahanda nang husto ang mga Pinoy para sa Chinese Taipei squad na dumanas ng 89-69 kabiguan sa kamay ng New Zealand.

Ang inaasahang magiging markado para sa Taiwanese ay si Cheng Liu, isang 6-foot-4 gunslinger na bumagsak ng 20 puntos na may apat na three-pointer laban sa mas matangkad at mas mahabang Kiwis.

Inaasahang magpapahirap kay Cheng sina Gilas swingmen na sina Jamie Malonzo at Calvin Oftana gayundin ang mga scrappy guard na sina Scottie Thompson at CJ Perez.

Ngunit iginiit ni Cone na ang kanilang pangunahing pinagtutuunan sa puntong ito ay ang kanilang pagpapabuti bilang isang koponan — hindi ang Chinese Taipei.

“I thought we started a little bit tentative, but in the second half, we came out more relaxed a little bit,” saad ni Cone. “We played better and defended better. The crowd got us to gather some momentum and that run took us through.”

Espesyal na binanggit ni Cone si Kevin Quiambao, isang college sophomore lang ngunit ipinadarama na niya ang kanyang presensya sa international arena.

“Kevin took over for us down the stretch,” sabi ni Cone, na tinutukoy ang reigning University Athletic Association of the Philippines Most Valuable Player mula sa De La Salle University na umiskor ng siyam na sunod na puntos sa fourth quarter na nagpahamak sa mga tsansa ng Hong Kong.