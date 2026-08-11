Umarangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng diesel, gasolina, at kerosene na umaabot sa halos P5 kada litro.
Ayon sa Department of Energy (DOE), nasa P4.70 kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina, P4.30 naman sa diesel, habang P4.88 kada litro ang ibinaba sa kerosene.
Dahil dito, ang tinatayang presyo ng gasolina sa Metro Manila ay nasa P64.27 hanggang P94.47 kada litro, depende sa gasoline grade, brand, at lokasyon.
Samantala, ang regular diesel ay naglalaro sa P74.99 hanggang P93.90 kada litro, habang nasa P86.40 hanggang P99.60 kada litro naman ang diesel plus.
Ayon sa DOE, nakatulong sa panibagong oil price adjustment ang paglakas ng piso kontra dolyar, gayundin ang paghupa ng tensyon sa Middle East.