Home/News/Christmas lantern PhotosChristmas lantern ALAnaly Labor·7 November 2026 · 4:53 PM PHT·3 MIN READ(November 7, 2026) — Forty-eight days before Christmas, Aling Baby, a tenant-owner at Mega Q Mart, arranges her traditional lantern for sale on Saturday, November 7, 2026. Photo by Analy Labor.ANALY LABORText sizeA−ResetA+SaveANALY LABORANALY LABORANALY LABORANALY LABORANALY LABORANALY LABORANALY LABORANALY LABOR(November 7, 2026) — Forty-eight days before Christmas, Aling Baby, a tenant-owner at Mega Q Mart, arranges her traditional lantern for sale on Saturday, November 7, 2026. Photo by Analy Labor.ANALY LABORKeep goingToday's BriefingLatest news