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Christmas lantern

Analy Labor··3 MIN READ

(November 7, 2026) — Forty-eight days before Christmas, Aling Baby, a tenant-owner at Mega Q Mart, arranges her traditional lantern for sale on Saturday, November 7, 2026. Photo by Analy Labor.

(November 7, 2026) — Forty-eight days before Christmas, Aling Baby, a tenant-owner at Mega Q Mart, arranges her traditional lantern for sale on Saturday, November 7, 2026. Photo by Analy Labor.

ANALY LABOR

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ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

ANALY LABOR

(November 7, 2026) — Forty-eight days before Christmas, Aling Baby, a tenant-owner at Mega Q Mart, arranges her traditional lantern for sale on Saturday, November 7, 2026. Photo by Analy Labor.

(November 7, 2026) — Forty-eight days before Christmas, Aling Baby, a tenant-owner at Mega Q Mart, arranges her traditional lantern for sale on Saturday, November 7, 2026. Photo by Analy Labor.

ANALY LABOR