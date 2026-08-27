Class suspensions are placed in some areas of the country on 28 August 2026 due to the inclement weather brought by southwest monsoon (habagat).
ALL LEVELS, PUBLIC AND PRIVATE
Metro Manila
Caloocan – face-to-face classes only
Las Piñas City
Malabon – face-to-face classes only
Mandaluyong City – face-to-face classes only
City of Manila – face-to-face classes only
Marikina
Muntinlupa City
Navotas City – face-to-face classes only
Parañaque City
Pasay City – face-to-face classes only
Quezon City – face-to-face classes only
San Juan – face-to-face classes only
Taguig City – face-to-face classes only
Valenzuela
Ilocos Region
Pangasinan
Aguilar – face-to-face classes only
Bani – face-to-face classes only
Bugallon – face-to-face classes only
Binmaley – face-to-face classes only
Infanta – face-to-face classes only
Lingayen – face-to-face classes only
Mangaldan – face-to-face classes only
Mangatarem – face-to-face classes only
Sual – face-to-face classes only
Central Luzon
Malolos, Bulacan – shift to Alternative Delivery Mode
Pampanga
Angeles – shift to Alternative Delivery Mode
Macabebe – face-to-face classes only
Magalang – shift to Alternative Delivery Mode
Masantol – shift to Alternative Delivery Mode (except Bebe Anac Elementary School, Bebe Matua Elementary School, Malauli High School)
Minalin – shift to Alternative Delivery Mode
San Fernando – shift to Alternative Delivery Mode
PRE-SCHOOL TO GRADE 12
Quezon City – including Child Development Centers and Alternative Learning System, face-to-face classes only,
Bataan – schools to decide conduct of online classes
PRE-SCHOOL TO ELEMENTARY
Atok, Benguet – no face-to-face classes