Niresbakan ng tinaguriang "Pambansang Marites" Christian “Xian” Gaza si Kamanggagawa party-list Rep. Eli San Fernando matapos nitong banatan ang vlogger na si Ivana Alawi kaugnay sa usapin ng pagpo-promote ng online gambling.
Tila walang pinipiling personalidad si Gaza matapos nitong tirahin, maging ang isang kongresista dahil sa pagtuon umano nito sa mga influencer na nagpo-promote ng online gambling.
Kinuwestiyon ni Gaza kung bakit mga influencer gaya ni Ivana ang pinupuntirya ni San Fernando, sa halip na magpanukala umano ito ng batas na tuluyang magbabawal o gagawing ilegal ang online gambling sa bansa.
Ayon kay Gaza, kung tunay na layunin ni San Fernando na protektahan ang mga Pilipino mula sa pagsusugal at pagkawala ng kanilang pinaghirapang pera, dapat umano itong magsulong ng batas laban sa online casinos bilang isang mambabatas.
“Bakit hindi mo pinapanukala sa Kongreso na magpasa ng batas na gawing illegal lahat ng online casino sa buong bansa?” ani Gaza.
“Instead, ang pinag-iinitan mo at pinupuntirya mo ay yung mga influencers na nagpo-promote directly and indirectly ng online casino, just like Ivana Alawi,” dagdag pa niya.
Tinanong din ni Gaza kung bakit hindi umano pinupuntirya ni San Fernando ang mga nasa likod ng online gambling industry.
“Bakit hindi mo puntiryahin yung taas?” saad ni Gaza.
Naging mitsa ng mga pahayag ni Gaza ang naging pagdinig ng House of Representatives sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) kaugnay sa panukalang budget nito para sa 2027.
Sa naturang pagdinig, kinastigo ni San Fernando ang PAGCOR dahil sa umano’y kakulangan nito sa aksyon laban sa mga vloggers at influencer na lumalabag sa mga patakaran sa pagpo-promote ng online gambling.
Nagpakita rin si San Fernando ng mga larawan ng ilang vloggers na aniya’y halimbawa ng mga personalidad na lumabag sa mga patakaran sa online gambling promotions.
Dahil dito, iginiit ni Gaza na tila takot umano si San Fernando na direktang banggain ang mga nasa likod ng online gambling industry, kaya mga influencer na lamang ang kaniyang pinupuntirya.
“Wala namang mga influencers gaya ni Ivana Alawi na magpo-promote ng sugal o ng online casino kung unang-una sa lahat, illegal ito,” pahayag ni Gaza.
“Why? Kasi natatakot ka na may mabangga ka na sobrang lalaking tao behind this industry, kaya ang kinakaya-kaya mo lang ay yung mga influencers gaya ni Ivana,” dagdag niya.