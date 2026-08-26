Isang babae ang dinakip ng mga otoridad dahil sa extortion raket niya sa mga aplikante ng Bureau of Fire Protection (BFP) Region 3 sa isinagawang entrapment operation sa may fast food chain sa Barangay Maimpis ng San Fernando City, Pampanga nitong 24 Agosto 2026
Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Zambales Provincial Field Unit, CIDG Pampanga Provincial Field Unit, Regional Special Operations Group (RSOG) of Police Regional Office 3, San Fernando City Police Station, at ng BFP Region 3 ang suspek na isa ring aktibong miyembro ng BFP.
Ayon sa ulat ng CIDG, ang suspek ay nahaharap sa kasong estafa at extortion. Ang suspek ay isang babae na nasa tamang edad at aktibong miyembro ng BFP. Nahuli siya sa akto na tumatanggap ng pera mula sa isang aplikante ng BFP.
Ang naturang operasyon ay nagmula base sa isang impormasyon at report ng mga aplikante ukol sa “SLOTS FOR SALE” skema na ginagawa bago maging bumbero ng naturang ahensiya.
Ayon sa mga biktima, ang suspek ay may pekeng Facebook messenger account na nakikipag-negosasyon, at nangangakong magbibigay ng garantiya sa pagpasok ng aplikante sa BFP kapalit ng P500,000. Sa inisyal na paghaharap, pinakita pa umano ng suspek ang kanyang BFP ID.
Kasama na rin sa napag usapan noong unang pagkikita ang skema ng “SLOTS FOR SALE” at sinabing nagawa na aniya ng suspek ang ganitong klaseng transaksyon sa ibang aplikante tulad ng mga taga Laguna.
Inutusan ng suspek na ibigay ang kabuuang P500,000 noong 24 ng Agosto, ngunit napakiusapan pa ng biktima ang suspek na magbigay muna ito ng inisyal na downpayment na P300,000, kaya agarang gumalaw ang mga awtoridad. Huli sa akto ang suspek na tinatanggap ang pera sa biktima.