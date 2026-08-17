Several local governments and schools have suspended face-to-face classes on Tuesday, 18 August 2026, amid inclement weather.
Caloocan City — All levels, public and private
Malabon City — All levels, public and private; shift to alternative delivery mode
Mandaluyong City — All levels, public and private; shift to asynchronous learning
Manila — All levels, public and private; shift to alternative delivery mode
Marikina City — All levels, public and private
Pasig City — All levels, public and private; shift to alternative delivery mode
Pateros — All levels, public and private
Quezon City — All levels, public and private; shift to alternative delivery mode
San Juan City — All levels, public and private, including universities
Schools and universities
University of Santo Tomas — No classes at all levels and no office work
University of the East Manila and Caloocan — No face-to-face classes; shift to asynchronous modality
Bacoor City — All levels, public and private
General Trias City — All levels, public and private
San Luis — Selected public and private schools:
San Juan ES
San Juan NHS
San Nicolas ES
San Nicolas IS
Sta. Monica ES
SAGA ES
San Simon — All levels, public and private
Sto. Tomas — All levels, public and private
School
Escuela Catolica de San Luis
Aguilar — All levels, public and private
Binmaley — All levels, public and private
Bugallon — All levels, public and private
Candelaria — All levels, public and private
Infanta — All levels, public and private
Candelaria — All levels, public and private
Masinloc — All levels, public and private
Students, parents and school personnel are advised to monitor announcements from their respective local governments and schools for further updates.