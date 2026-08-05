Class suspensions are observed in some areas of the country on 6 August 2026 due to the inclement weather brought by tropical storm Maymay and enhanced southwest monsoon (habagat).
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Luzon
Metro Manila
Caloocan City– onsite classes in all levels, public and private
City of Manila– onsite classes in all levels, public and private
Las Piñas City– all levels, public and private
Malabon City– onsite classes in all levels, public and private
Mandaluyong City – onsite classes in all levels, public and private
Marikina City– all levels, public and private
Muntinlupa City– onsite classes in all levels, public and private
Parañaque City– all levels, public and private
Pasay City– onsite classes in all levels, public and private
Pateros– onsite classes for preschool to senior high school, public and private
Quezon City– onsite classes for preschool to senior high school, public
San Juan City– all levels, public and private
Taguig City– onsite classes in all levels, public and private
Valenzuela City– onsite classes in all levels, public and private
CALABARZON
Batangas
Balayan– onsite classes in all levels, public and private
Calaca City– onsite classes in all levels, public and private
Calatagan– onsite classes in all levels, public and private
Lian– onsite classes in all levels, public and private
Nasugbu– onsite classes in all levels, public and private
Tuy– onsite classes in all levels, public and private
Cavite province- all levels, public and private
Laguna– onsite classes in all levels, public and private
Rizal
Antipolo City– onsite classes in all levels, public and private
Baras– onsite classes in all levels, public and private
Cainta– all levels, public and private
Cardona– onsite classes in all levels, public and private
Jalajala– onsite classes in all levels, public and private
Montalban– onsite classes in all levels, public and private
Morong– onsite classes in all levels, public and private
San Mateo– onsite classes in all levels, public and private
Tanay– onsite classes in all levels, public and private
Taytay– onsite classes for preschool to senior high school, public and private
Ilocos Region
Ilocos Norte
Badoc– all levels, public and private
Dingras– preschool to senior high school, public and private
Laoag City– preschool to senior high school, public and private
Paoay– all levels, public and private
Sarrat– all levels, public and private
Solsona– onsite classes in all levels, public and private
Ilocos Sur– all levels, public and private
La Union– all levels, public and private
Pangasinan
Agno– all levels, public and private
Aguilar– onsite classes for preschool to senior high school, public and private
Alaminos City– all levels, public and private
Alcala– all levels, public and private
Anda– all levels, public and private
Asingan– onsite classes in all levels, public and private
Balungao– all levels, public and private
Bani– onsite classes in all levels, public and private
Bayambang– onsite classes in all levels, public and private
Binmaley– onsite classes for preschool to senior high school, public and private
Bugallon– onsite classes in all levels, public and private
Burgos– onsite classes in all levels, public and private
Calasiao– all levels, public and private
Infanta– all levels, public and private
Labrador– onsite classes in all levels, public and private
Lingayen– all levels, public and private
Mabini– all levels, public and private
Malasiqui– onsite classes in all levels, public and private
Manaoag– onsite classes in all levels, public and private
Mangaldan– onsite classes in all levels, public and private
Mangatarem– onsite classes in all levels, public and private
Mapandan– onsite classes in all levels, public and private
Pozorrubio– all levels, public and private
Rosales– onsite classes in all levels, public and private
San Carlos City– onsite classes in all levels, public and private
San Fabian– onsite classes in all levels, public and private
San Jacinto– onsite classes in all levels, public and private
San Manuel– all levels, public and private
San Quintin– all levels, public and private
Santa Barbara– onsite classes in all levels, public and private
Santa Maria– onsite classes in all levels, public and private
Santo Tomas– all levels, public
Sison– all levels, public and private
Sual– onsite classes in all levels, public and private
Umingan– onsite classes in all levels, public and private
Urdaneta City– all levels, public and private
Dagupan City– all levels, public and private
Cordillera Administrative Region (CAR)
Abra– all levels, public and private
Benguet– onsite classes in all levels, public and private
Baguio City– onsite classes for preschool to senior high school, public and private
Central Luzon
Bataan– onsite classes in all levels, public and private
Bulacan
Calumpit– onsite classes in all levels, public and private
San Miguel– onsite classes for preschool to senior high school, public and private
Nueva Ecija– all levels, public and private