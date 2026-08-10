Tila nagbigay babala ang PBA courtside reporter na si Apple David, sa mga taong tumitira sa kanila ng kanyang boyfriend na si Chad Gammad, sa kanyang social media account, Lunes, Ika-10 ng Agosto.
Ani David, na sinabi na niya noon pa sa lahat, na mapa-personal o “dump” account man ang gamit, ay saklaw ng batas, at maaaring ma-trace.
“Papunta na tayo sa exciting part," ayon kay David.
“I already said it before that everyone on social media, personal or dump account are covered by the law and can be traced,” dagdag pa niya.
Sinabi rin niya na huli na umano ang lahat para i-delete ang mga naging komento ng mga taong nang-kutya sa kanila.
“Too late to delete comments now,”sambit niya pa.
Matatandaang, umami ng samo’t-saring reaksiyon at komento sina Apple at Chad, mula sa mga netizens. Dahil ito sa umano’y malaking diperensya ng kanilang edad.
Dahilan nito, ay naging laman ng social media ang dalawa, na tila’y pinagpipiyestahan, at pinagtatawanan, kung saan ay kamakailan lang din nakakuha muli ang dalawa ng pangungutya mula sa mga netizens.
“Blooming, Ay grooming pala," ani naman ng isang komento sa kamakailan lang na post ni David, kung saan makikita ang larawan nilang dalawa kalakip ang caption na “rating: 18/33” na nakasuot pareho ng y2k na tema.
Ilang mga netizens din ang nag akusa kay David na mayroon umanong grooming na nangyari sa kanilang relasyon ng basketball player, ngunit marring na itong itinanggi ng reporter.
“Wala pa pong Mother’s Day,” ani ng isang komento sa post ni Gammad noong Girlfriend’s Day, ika-1 ng Agosto.
Kamakailan lang din ay, umani muli ang dalawa ng komento mula sa netizens, sa post ng lalaki sa kaniyang social media. Kung saan nga ay ipinagtanggol niya si Apple mula sa pambabash ng marami.
“Mag-isip-isip naman kayo bago kayo mag-comment o baka may sira talaga sa utak niyo? Wala naman ginagawang masama si Apple sa inyo bat ganun kayo kabilis mag bash tas sasabihin niyo na naman na si Apple nag comment neto," ani Gammad.