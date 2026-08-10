Bistado ng Bureau of Customs (BOC) – Port of Clark ang ₱11,600,800 halaga ng hinihinalang shabu.
Sa tulong ng Clark Inter-Agency Task Force Against Illegal Drugs, 1,706 ng kontabando ang nakumpiska na itinago sa car parts na ipapadalang Angeles City, Pampanga sana.
Isinalang sa X-ray ang shipment kung saan nakakita ng iregularidad ang awtoridad na mas lalong nakumpirma nang ipa-K-9 sniff test.
Sa isinagawang kasunod na pagsusuri, natuklasan ang dalawang engine pistonat isang tensioner pulley kit kung saan itinago ang pakete ng pinagbabawal na gamot.
Pahayag ni District Collector Jairus S. Reyes, patuloy nilang pinalalakas ang kakayahan ng ahensya upang makasabay sa patuloy na nagbabagong pamamaraan ng pagpupuslit.
“Patuloy nating pinapalakas ang training at skills ng ating mga Customs frontliners. Ang kanilang pagiging mapagmatyag at kadalubhasaan ay nananatiling pinakamalakas nating depensa laban sa mga patuloy na nagbabagong paraan ng pagpupuslit,” ani Reyes.
Binigyang-diin naman ni Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno ang mas malalim na layunin sa likod ng pinaigting na operasyon ng BOC laban sa illegal na aktibidad.
“Hindi lang halaga ng nasamsam ang mahalaga. Bawat pagkakasabat ay nangangahulugang mas maraming mapanganib na ilegal na droga ang napipigilang makarating sa mga pamilya at komunidad ng mga Pilipino,” saad ni Nepomuceno.