Bigong makalampas si Pinay tennis sensation Alex Eala, laban kay Belinda Bencic ng Switzerland, sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada, Lunes, ika-10 ng Agosto.
Hindi pinaporma ng Olympic Champion na si Belinda si Eala, kung saan gumawa ito ng 6-4 at 6-0, upang hadlangan ang Pinay para sana’y makapasok sa Quarter Finals.
Bumalandra ang Swiss player ng impresibong mga palo, kasabay ang anim lamang na errors, na naging dahilan upang maangkin ang buong laban kontra Eala.
Ito na ang ika-limang WTA 1000 level na sinalihan ni Alex, kabilang ang Indianwells Open, Miami Open, Madrid Open, Italian Open noong, at itong Toronto Open.
Kahit na dalawang araw lamang na pahinga, matapos ang kanyang pagkapanalo sa WTA 500 Mubadala DC Open, kaagad na lumipad si Eala pa-Canada para lumahok sa torneo, at magpakita ng puso sa laban.
Nagbabalak naman ang 21-year-old na agad na rumesbak sa paparating na Singapore Open, ngayong darating na Setyembre.
Ngunit bago iyan, ay nakatakdang bumalik pa-Amerika muli si Eala upang sagupain ang Cincinnati Open, isa pang WTA 1000 tournament na kabibilangan muli ng mga bigating player, tulad ni numero uno sa world rank Aryna Sabalenka, Elena Rybanika, Naomi Osaka, Coco Gauff, at defending champion Iga Swiatek
Matapos nito ay makikita si Eala sa inaabangang US Open ngayong Agosto hanggang Setyembre, na isa sa 4 na mga grand slams tournament sa professional tennis.