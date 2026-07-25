Lebron James, tutungong Philadelphia para sa huling yugto ng kanyang karera
Inanunsyo ni LeBron James na tutungo siya sa Philadelphia para sa huling yugto ng kanyang dawamput-apat na taon sa liga, Sabado ika-25 ng Hulyo.
Inanunsyo ni LeBron James na tutungo siya sa Philadelphia para sa huling yugto ng kanyang dawamput-apat na taon sa liga, Sabado ika-25 ng Hulyo.
Sumang-ayon ang four-time NBA champion sa dalawang taong kontrata na nagkakahalaga ng $8 milyon, na may player option, matapos ang walong taong pananatili sa Los Angeles Lakers.
Sa paglipat, muling maglalaro si James sa Eastern Conference para sa kanyang record-breaking na ika-24 na season sa NBA.
Ayon kay James, inakala niyang huli na niyang laro sa NBA ang kanyang laban noong nakaraang season, ngunit nanaig pa rin ang kanyang kagustuhang maglaro at makipagkumpetensya.
"This is my last decision," James wrote on social media. "I'm not going for money. I'm not going for family. I still want to sacrifice. I still want to work. I still want to grind. I still want to compete, to win."
Sa Philadelphia, makakasama ni James sina Joel Embiid, Tyrese Maxey, bagong recruit na si Jaylen Brown at rising guard na si VJ Edgecombe, na kamakailan ay umabot ng Conference Semi Finals katapat ang kalauna'y nag kampeon na New York Knicks.
Dahil dito, agad na itinuturing ang 76ers bilang isa sa mga paboritong koponan na lalaban para sa NBA championship.
Nakamit na ni James ang apat na NBA championship kasama ang tatlong magkakaibang koponan—Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Lakers.
Ngayon, susubukan niyang ihatid ang Philadelphia sa unang NBA championship nito mula noong 1983, habang hinahabol din ang kanyang ikalimang titulo sa maaaring maging huling kabanata ng kanyang Hall of Fame career.