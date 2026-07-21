Dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi habang isa pa ang nawawala matapos maatake ang mga commercial vessel na sinasakyan nila sa hilagang bahagi ng Black Sea, malapit sa timog ng Ukraine, ayon sa kumpirmasyon ng Department of Migrant Workers (DMW) nitong Lunes.
Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na hanggang Hulyo 20, umabot na sa siyam na barkong may sakay na mga Pilipinong seafarer ang naiulat na inatake sa Ukraine at Russia.
“As of 20 July, nine ships carrying Filipino seafarers have reportedly been attacked, primarily through drone strikes while transiting or berthed at ports in Ukraine and Russia,” ani Cacdac sa isang press briefing sa Mandaluyong City.
“We are sad to report that there have been two fatalities from these attacks,” dagdag pa niya.
Bukod sa dalawang nasawi, sinabi ni Cacdac na 12 pang Pilipino ang nasugatan habang isa ang hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan.
“Twelve were injured and one is missing, underscoring the increasingly volatile security environment in the Black Sea,” aniya.
Ayon kay Cacdac, karamihan sa mga inatakeng barko ay mga bulk carrier at oil tanker, at ilan sa mga insidente ay naganap habang nakadaong ang mga ito o ilang sandali matapos umalis sa mga pantalan sa timog ng Ukraine.
Karamihan sa mga barko ay napinsala dahil sa pag-atake ng unmanned aerial vehicle (UAV) o drone habang nakaangkla o kakabiyahe pa lamang mula sa pantalan.
Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA), sa mga licensed manning agency at shipowner upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong tripulante.
“We have been monitoring the situation through the licensed manning agencies and coordinating with shipowners to ensure the safety and welfare of affected Filipino seafarers,” ani Cacdac.
Dagdag pa niya, kapansin-pansin ang pagdami ng mga pag-atake sa mga commercial vessel sa Black Sea sa nakalipas na dalawang linggo.
Hindi muna isinapubliko ang pagkakakilanlan ng mga sugatang Pilipinong seafarer dahil sa usapin ng seguridad. Aniya, naibigay na sa kanila ang kinakailangang gamutan.
Kasalukuyan ding inaasikaso ang pagbibigay ng medical treatment, psychological support, evacuation, at repatriation sa mga sugatang tripulante at sa iba pang nangangailangan ng agarang tulong.
Sa ngayon, apat na sa mga sugatang seafarer ang nakauwi na sa Pilipinas. Patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan na maibalik sa bansa ang mga labi ng dalawang nasawi at mahanap ang nawawalang tripulante.
Sinabi rin ni Cacdac na naabisuhan na ang pamilya ng isa sa mga nasawing seafarer, habang patuloy pang kinokontak ang pamilya ng ikalawang biktima.
“We have identified our seafarer and have communicated with the family. We are arranging for the repatriation of his remains and the assistance that the DMW will provide. The second incident happened only yesterday, so we are still in the process of reaching out to the family,” ani Cacdac.