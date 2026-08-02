Umakyat na sa tatlo ang nasawing mga Pilipinong seaman dahil sa mga pag-atake sa Black Sea, ayon sa Department of Migrant Workers (DMW).
Ayon kay Kalihim Hans Leo Cacdac, nangyari ang pag-atake sa barkong kinalalagyan ng nasawi habang nakadaong ito sa pantalan ng Ukraine.
Saad din ng kalihim, 236 Pilipinong seafarers lulan ng 17 commercial vessels ang naapektuhan ng katulad na pangyayari.
Dalawa sa tatlong death toll ay nasawi noong ika-6 at ika-19 ng Hulyo, habang 15 naman sa kabuuang bilang ang naitalang sugatan.
Dagdag ni Cacdac, nabisita na niya ang pamilya ng mga nasawi at sugatan.
“Personal kong pinuntahan, alinsunod sa utos ng Pangulo, ang lahat ng pamilya ng tatlong nasawi, kabilang ang isang nawawala. Tiniyak ko sa kanila at ipinaabot ang pakikiramay ng Pangulo, gayundin ang kanyang direktiba na ibigay ang buong suporta at tulong sa mga pamilya,” aniya.
Patuloy din aniya nag pakikipag-ugnayan ng ahensya para ligtas na maiuwi ang mga apektadong pinoy sa nasabing giriian.
Ang Black Sea ay isa sa pinakadelikadong ruta sa karagatan dahil sa mga pirata na lalong pinalala ng giriian sa gitnang silangan.