Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro noong Lunes, titiyakin ng administrasyong Marcos ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon sa Siargao kasunod ng mga ulat ng mga paglabag na kinasasangkutan ng mga dayuhang turista.
"Alinsunod sa direktiba ni PBBM, na tiyaking nasusunod ang immigration laws sa Siargao," ani Castro
Binigyang-diin niya na nananatiling nakatuon ang gobyerno sa patas at wastong pagpapatupad ng batas para sa mga Pilipino at dayuhang bisita.
"Mananatiling patas at propesyunal ang pagpapanatili ng batas. Sa administration ni President Ferdinand Marcos, isinusulong ng pamahalaan hindi lamang ang kapakanan ng taong bayan, kung hindi kasama ang mga dayuhang turista na tumatangkilik sa ganda ng Pilipinas," dagdag pa niya.
Sinabi ni Castro na patuloy na nakikipag-ugnayan ang Bureau of Immigration (BI) sa lokal na pamahalaan, law enforcements, at mga tourism officer upang isulong ang kaligtasan ng komunidad at responsableng turismo.
Idinagdag niya na plano ng BI na magsagawa ng mga seminar sa pagpapaunlad ng kapasidad ngayong buwan para sa mga lokal na opisyal at mga frontline personnel upang mapalakas ang kanilang pag-unawa sa mga batas sa imigrasyon.
Sinabi rin ni Castro na iminungkahi ng Land Transportation Office ang mas mahigpit na koordinasyon sa Bureau sa paghawak sa mga dayuhang mamamayan na lumalabag sa mga batas trapiko.
Kasunod ito ng mga insidente kamakailan sa Siargao, kabilang ang umano'y pag-atake nitong May, at ang pag-aresto sa 10 dayuhang mamamayan, na sinasabing binibigyang-diin nito ang pangako ng gobyerno sa patas at epektibong pagpapatupad ng batas habang isinusulong ang responsableng turismo.